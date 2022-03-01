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СМИ: Компания Google заблокирует вещание в Европе связанных с RT и Sputnik каналов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
СМИ: Компания Google заблокирует вещание в Европе связанных с RT и Sputnik каналов
Фото: Pixabay

Американская компания Google решила незамедлительно заблокировать вещание в Европе YouTube-каналов, связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik. Об этом заявили в пресс-службе компании во вторник, 1 марта.

Уточняется, что ограничительную меру введут из-за событий на Украине.

— Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться, — передает РИА Новости сообщение Google.

В этот же день российские пользователи сообщили о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Некоторым пользователям не удалось ответить на сообщения в Direct, просмотреть чужие Stories и загрузить новые публикации в Instagram. Пользователи Facebook, в свою очередь, не могли увидеть фотографии, опубликованные в постах своих друзей.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие Дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видят текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения виден значок международной сети хакеров Anonymous.

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