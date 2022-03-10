YouTube полностью приостановил всю монетизацию в России

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Видеохостинг YouTube приостановил все функции монетизации для пользователей из России, включая спонсорство и подписки Premium и Music Premium. Уведомление об этом получили российские производители контента.

Представители компании уточнили, что теперь авторы из РФ перестанут получать доход от вышеуказанных функций.

При этом ограничения не распространяются на иностранных зрителей.

4 марта в Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook заблокирована в России из-за дискриминации СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Разработчики операционных систем имеют технологии, которые позволяют выключить любое устройство принудительно, для этого его владельцу даже не нужно обновлять систему. Однако на практике такой подход в мире не применялся. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, дистанционно можно отключить любое устройство, которое имеет доступ к интернету.