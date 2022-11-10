«Закулисные отношения:» Соседов объяснил, почему Киркоров отхлестал охранника букетом на концерте

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Российский певец Филипп Киркоров ударил охранника букетом цветов на концерте в Казахстане из-за личной неприязни. Такое мнение выразил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

— Причина кроется в каких-то закулисных отношениях. Может, этот охранник его достал, в чем-то провинился ранее. И этот случай стал последней каплей. А может, это был дружеский какой-то жест, понимаете? Все-таки он цветами его ударил, мы не знаем, как он его ударил, может, это было как поцелуй! — объяснил он.

По словам Соседова, возможно, работник уже в чем-то ранее провинился перед Киркоровым, и на данном концерте ситуация повторилась. Поэтому артист решил таким методом проучить охранника, пишет Пятый канал.

Накануне в Сети распространились кадры, на которых король российской эстрады спустился в зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену. После этого Киркоров продолжил петь.

Позже директор артиста Екатерина Успенская рассказала, что удар получил не поклонник певца, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировала недавние курьезы с участием поп-короля российской эстрады. Теледива возмущена поведением коллеги по цеху и призывает Киркорова найти иные методы выплескивать свои эмоции.