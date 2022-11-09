Директор Киркорова рассказала, за что он ударил зрителя букетом на концерте в Алма-Ате

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Директор певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что побудило артиста ударить по лицу зрителя букетом цветов во время концерта в Казахстане.

По ее словам, удар получил не поклонник певца, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.

— Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутились вокруг Филиппа. Благо у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет, — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Ранее в этот день в Сети распространились кадры, на которых король российской эстрады спустился в зал, ударил зрителя несколько раз цветами и агрессивно кинул букет на сцену. После этого Киркоров продолжил петь.

Артист известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. «Вечерняя Москва» решила собрать самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.