Сенатор Святенко: Подвиги детей-героев достойны всемерного уважения и награды

Фото: пресс-служба Московской городской Думы

В Московской городской думе состоялась церемония вручения наград детям-героям, ученикам школ, которые проявили мужество и спасли человеческие жизни.

Медалями юных спасателей награждали российский сенатор, представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко и сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

По словам Святенко, такие дети являются настоящим примером для других, потому как они смогли проявить доблесть и смелость.

В рамках церемонии гости могли услышать истории о самоотверженных поступках ребят и выразить им благодарность.

Владимир Кожин, в свою очередь, заявил, что награжденные дети не оставили в беде других людей и смогли решить такие ситуации, в которые могли не вовлечься даже некоторые взрослые.

Церемония проходила в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Среди тех, кто получил медали, были ученик школы №939 Иван Косарев, который вытащил товарища из пруда, а также ученики школы №2097 Егор Козлов, Георгий Матвеев и Сергей Шацкий, которые спасли упавшую от потери сознания на снег женщину.

До этого сообщалось, что некоммерческий фонд «Международные интеграционные технологии» проведет конкурс «СтоЛИЧНЫЕ истории» в сфере миграционной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.