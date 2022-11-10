Чистая прибыль Сбера по РСБУ превысила 50 миллиардов рублей с начала года

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Чистая прибыль Сбера, согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), превысила 50 миллиардов рублей с начала этого года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в четверг, 10 ноября.

— По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам Грефа, бизнес показывает хороший рост. Так, с начала года розничный портфель прибавил девять процентов, а корпоративный — 11,9 процента без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем кредитов вернулся к докризисному уровню второй половины прошлого года, пишет ТАСС.

Недавно Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4 процента годовых. В пресс-службе объяснили, что рыночные условия не дают сохранить текущие ставки на прежнем уровне, поэтому было необходимо изменить ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.