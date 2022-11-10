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Врач назвала болезни, которые можно определить по лицу

Полина Долганова
Общество
Врач назвала болезни, которые можно определить по лицу
Фото: Pexels

Проблемы со здоровьем можно выявить по состоянию кожи лица, по отечности и по другим симптомам. Об этом рассказала терапевт Алина Кобозева.

По ее словам, желтый оттенок кожи и глазных яблок может свидетельствовать о проблемах с печенью или желчным пузырем. Излишняя бледность говорит об анемии и нехватке кислорода в организме.

Кроме того, отеки вокруг глаз могут намекнуть человеку о наличии у него почечной недостаточности.

— Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля, — добавила специалист.

Она также уточнила, что выпадение волос бровей может говорить о проблемах в работе щитовидной железы.

Врач подытожила, что при наличии как минимум одного из вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к специалисту, передает портал «Доктор Питер».

В зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Чтобы минимизировать вероятность проблем, необходимо использовать специальные средства для ухода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова. По ее словам, в зимний период крайне важно минимизировать раздражение кожи.

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