Врач назвала болезни, которые можно определить по лицу

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Проблемы со здоровьем можно выявить по состоянию кожи лица, по отечности и по другим симптомам. Об этом рассказала терапевт Алина Кобозева.

По ее словам, желтый оттенок кожи и глазных яблок может свидетельствовать о проблемах с печенью или желчным пузырем. Излишняя бледность говорит об анемии и нехватке кислорода в организме.

Кроме того, отеки вокруг глаз могут намекнуть человеку о наличии у него почечной недостаточности.

— Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля, — добавила специалист.

Она также уточнила, что выпадение волос бровей может говорить о проблемах в работе щитовидной железы.

Врач подытожила, что при наличии как минимум одного из вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к специалисту, передает портал «Доктор Питер».

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