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Офтальмолог Шилова сообщила о «пандемии» врожденной близорукости

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог Шилова сообщила о «пандемии» врожденной близорукости
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В мире наблюдается резкий рост числа случаев ранней и даже врожденной близорукости. Об этом сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

Она отметила, что сейчас серьезно выросли возможности диагностики. Зачастую проблемы с сетчаткой возникают у недоношенных детей.

— По близорукости сейчас все совсем плохо. Мы говорим о «пандемии» близорукости. Она возникает в самом раннем возрасте, а порой даже бывает врожденной, — отметила она в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, чем больше рождается недоношенных детей, тем больше проблем с близорукостью, так как формирование сетчатки происходит внутриутробно. Такие дети с рождения наблюдаются у офтальмологов и получают лечение.

До этого врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.

офтальмология Пандемия Дети
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