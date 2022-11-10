Подоляк рассказал, кто может стать партнером Украины в переговорах с Россией

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Партнером Украины в вопросах переговоров с Украиной может стать тот, кто согласится вести их на предварительных условиях Киева. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

— Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает, — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Соединенные Штаты не оказывают давления на украинские власти по ситуации с мирными переговорами. Подоляк назвал американцев союзниками и подчеркнул, что поддержку Украине оказывают и демократы, и республиканцы.

При этом он отказал комментировать двусторонние контакты между Москвой и Вашингтоном, передает РИА Новости.

Несколько дней назад Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией и не отказывалась никогда. Однако Киев не намерен вести переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Уточняется, что чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию.

Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По его словам, отношения Москвы и Киева уже достигли критической точки.