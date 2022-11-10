Глава МВД провел церемонию в честь Дня сотрудника органов внутренних дел

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Глава МВД России Владимир Колокольцев в четверг, 10 ноября, провел мероприятие в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, накануне праздника президент РФ подписал указы о присвоении спецзваний высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами нескольких руководителей.

— В нынешних условиях весь личный состав работает с высокой нагрузкой. Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. И сейчас, как никогда, многое зависит от самоотдачи каждого, — заявил министр.

Он также выразил благодарность коллегам, которые добросовестно проходили службу, и пожелал им здоровья во благо страны.

9 ноября Колокольцев вручил раненым в Херсонской области сотрудникам министерства медали «За заслуги в службе в особых условиях». Он также выразил уверенность, что сотрудники министерства смогут вернуться в строй и вместе с коллегами продолжат служить России.

31 октября президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».