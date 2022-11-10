«Экстремальное потепление»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни в столичном регионе продолжится потепление. О погоде в выходные «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в пятницу, 11 ноября, погода вновь порадует москвичей типичными для текущей недели 8–10 градусами тепла, возможен и небольшой дождь. А уже на следующий день жителей столицы ожидает нечто необычное. В субботу, 12 ноября, воздух прогреется до рекордных 12 градусов тепла.

— Мы на пороге выразительных и громких событий в погоде, — говорит Шувалов. — Первое, что нужно отметить, — экстремальное потепление продолжится вплоть до 12 ноября включительно. Так, в субботу максимальная температура в Москве может составить 10–12 градусов тепла и будет преодолен рекорд максимальной температуры для этого дня.

Однако парадоксальным образом в тот же день наметится противоположенный тренд на похолодание. Его ознаменуют порывы западного ветра скоростью до 15 метров в секунду. Отсюда, как отмечает синоптик, второе громкое событие — приближение холодного арктического фронта.

— Уже в воскресенье, 13 ноября, можно ожидать аномальный ход температуры, — предупреждает собеседник «ВМ». — Днем ожидаются плюс 8–10 градусов и небольшой дождь. Но практически за сутки температура может понизиться на 10 градусов. И уже в понедельник придет холодная погода, а дождь сменится снегом.

Прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Откуда берутся ошибочные прогнозы — в материале «ВМ».