Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Экстремальное потепление»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Экстремальное потепление»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни в столичном регионе продолжится потепление. О погоде в выходные «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в пятницу, 11 ноября, погода вновь порадует москвичей типичными для текущей недели 8–10 градусами тепла, возможен и небольшой дождь. А уже на следующий день жителей столицы ожидает нечто необычное. В субботу, 12 ноября, воздух прогреется до рекордных 12 градусов тепла.

— Мы на пороге выразительных и громких событий в погоде, — говорит Шувалов. — Первое, что нужно отметить, — экстремальное потепление продолжится вплоть до 12 ноября включительно. Так, в субботу максимальная температура в Москве может составить 10–12 градусов тепла и будет преодолен рекорд максимальной температуры для этого дня.

Однако парадоксальным образом в тот же день наметится противоположенный тренд на похолодание. Его ознаменуют порывы западного ветра скоростью до 15 метров в секунду. Отсюда, как отмечает синоптик, второе громкое событие — приближение холодного арктического фронта.

— Уже в воскресенье, 13 ноября, можно ожидать аномальный ход температуры, — предупреждает собеседник «ВМ». — Днем ожидаются плюс 8–10 градусов и небольшой дождь. Но практически за сутки температура может понизиться на 10 градусов. И уже в понедельник придет холодная погода, а дождь сменится снегом.

Прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Откуда берутся ошибочные прогнозы — в материале «ВМ».

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте