Санду обвинила Газпром в политическом решении о сокращении поставок газа

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Решение нефтегазовой компании Газпром о сокращении объемов поставок газа в Молдавию является политическим. Об этом в четверг, 10 ноября, заявила президент республики Майя Санду.

— Газпром в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке, — отметила она.

Молдавский лидер добавила, что власти страны рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в размере 200 миллионов евро, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа, сообщает РИА Новости.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну предупредил, что Кишинев может применить санкции в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. Политик уточнил, что Газпром никак не объяснил решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачиваются.

Во вторник, 8 ноября, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия отнимает у Приднестровья газ и накапливает его. По его словам, страна забирает практически половину предназначенного для Приднестровья газа — 49 миллионов кубометров из 118, предусмотренных контрактом.