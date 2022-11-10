Госдума освободила от налога и страховых взносов материальную помощь мобилизованным

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в ходе второго и третьего чтения бюджетообразующий закон, в том числе освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Как уточняется, под материальной помощью подразумевается доход в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученного мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции. Помимо этого, законопроект коснется и членов их семей.

Также от НДФЛ освобождаются и доходы, которые были получены в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника спецоперации. Кроме того, освобождение от налога подразумевается в том случае, если участник СВО получил инвалидность I группы.

Облагаться налогом не будут и страховые взносы, а также безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам «на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». Все изменения касательно НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

До этого депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.