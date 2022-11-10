«Уродливо и мерзко»: пользователи Twitter раскритиковали Бербок за публикацию о нацизме

Фото: МИД РФ

Главу МИД Германии Анналену Бербок обвинили в лицемерной поддержке Украины после публикации о нацизме. Свое мнение пользователи выразили в Twitter.

— Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам, — написала Бербок на своей странице в социальной сети.

По мнению пользователей, политик так и не извлекла уроков из прошлого.

«Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать?» — отметил один из комментаторов.

«Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как Мельник? Это так лицемерно», — написал другой.

«Почему же вы тогда поддерживаете нацистов на Украине? Нет никакой разницы, это так же уродливо и мерзко», — констатировал третий.

До этого глава Министерства иностранных дел Германии заявила, что страна готовится к длительному противостоянию с Россией. По ее словам, настало время заменить принцип «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».

Дипломат подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать киевским властям всю необходимую для противостояния РФ помощь — как финансовую, так и военную. Бербок считает, что «Украина борется не только за свое выживание, но и за свободную Европу».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории.