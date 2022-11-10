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Минобороны России сообщило о переходе армии на позиции на левом берегу Днепра

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны России сообщило о переходе армии на позиции на левом берегу Днепра
Фото: Depositphotos

Российская армия осуществляет маневр по переходу на левый берег реки Днепр в строгом соответствии с планом. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом, — сообщил представитель оборонного ведомства.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

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