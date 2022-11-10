Минобороны России сообщило о переходе армии на позиции на левом берегу Днепра

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российская армия осуществляет маневр по переходу на левый берег реки Днепр в строгом соответствии с планом. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
— На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом, — сообщил представитель оборонного ведомства.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.
Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.
Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.