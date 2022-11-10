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Захарова: ЕС не может самостоятельно проводить внешнюю политику из-за оглядок на США

Георгий Соланович
В мире
Захарова: ЕС не может самостоятельно проводить внешнюю политику из-за оглядок на США
Фото: МИД РФ

Евросоюз не может проводить самостоятельную внешнюю политику, так как постоянно ориентируется на действия США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 10 ноября.

— Постоянные оглядки на Вашингтон не позволяют ЕС и его странам проводить самостоятельную внешнюю политику, — сказала Захарова в интервью «АиФ».

Она отметила, что ЕС, действуя с оглядкой на США, игнорирует интересы жителей региона. Так, по словам дипломата, в странах еврозоны растут миротворческие настроения. Кроме того, жители Европы недовольны антироссийскими санкциями и обращаются к властям с просьбой изменить курс.

После 24 февраля на Западе регулярно говорят о «крахе российской экономики». Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, например, объявил «тотальную экономическую и финансовую войну против России», в результате которой «российский народ расплатится».

Однако беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».

Евросоюз (ЕС) Мария Захарова США
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