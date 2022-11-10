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В Индонезии подтвердили, что Зеленский не приедет на саммит G20

Александр Афонин
В мире
В Индонезии подтвердили, что Зеленский не приедет на саммит G20
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщил в четверг, 10 ноября, портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.

В запланированные для саммита дни украинский президент не сможет провести личную встречу с участниками мероприятия. По словам Панджаитана, он «будет занят внутренними делами страны».

Кроме того, индонезийский министр подтвердил, что президент России Владимир Путин также не сможет приехать лично на саммит. Как пояснил чиновник, у российского и украинского лидера очень плотные графики, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что приглашение Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» стало очередным решающим фактором для отказа Владимира Путина посещать мероприятие. Он добавил, что президента Украины пригласили на встречу еще и для того, чтобы поднять авторитет политика и сделать вид, что он находится на одном политическом уровне с лидером России.

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