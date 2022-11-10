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Власти Херсонской области заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсонской области заявили, что выехать с правого берега Днепра еще возможно
Фото: shutterstock

Возможность выезда мирного населения из правобережной части Херсонской области все еще остается актуальной. Об этом в четверг, 10 ноября, заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

По ее словам, выехать «можно теперь только в частном порядке», поскольку местные власти больше не планируют реализовывать меры по организованному выезду.

Помимо этого, Губарева добавила, что на текущий момент въезд на правобережную часть области остается закрытым в целях безопасности, передает РИА Новости.

9 ноября командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат. По словам Суровикина, войска займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра в ближайшее время.

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