Глава МИД ФРГ заявила Венгрии, что нельзя быть нейтральными в вопросе расширения НАТО

Фото: Pixabay

Власти Германии предупредили официальный Будапешт из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила глава министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны, — цитирует дипломата Reuters.

Помимо этого, венгерское государство отказалось поддержать план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместных средств стран ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна против подобных договоренностей, которые подразумевают собой совместное финансирование с другими государствами — членами Евросоюза.

В материале «Вечерней Москвы» перечислили членов альянса с антиукраинской позицией. По версии руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева, антиукраинские «голоса» в НАТО, скорее всего, принадлежат Турции и Венгрии. При этом называть происходящее в альянсе «расколом» не стоит. Так как остальные члены военного блока с альтернативной позицией не имеют серьезного политического веса.