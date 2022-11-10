Почему в России вырастут цены на газ с 1 декабря

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Федеральная антимонопольная служба России предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5 процента с декабря. С чем связано такое решение и насколько проиндексируют цены, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, необходимость поднятия цен на газ связана с растущими издержками Газпрома.

— Мне кажется, что у Газпрома в следующем году будет существенное падение прибыли. Подозреваю, что таким образом государство пытается минимизировать свои потери и потери компании, вернув деньги за счет потребителя, — предположил собеседник «ВМ».

Аналитик подчеркнул, что поднятие цен на газ не происходит в какой-то конкретный день ежегодно. Никаких регламентов не существует, — это ситуативный процесс.

Демидов обратил внимание, что каждый регион будет самостоятельно выбирать, насколько повысить цены на газ.

— Размер индексации зависит от того, по какой цене газ будет поставляться в регионы. Потом уже компании будут решать на местах. Точное повышение назвать нельзя. Обычно ФАС просто рекомендует, что примерно какая-то цифра должна быть, а на местах компании ставят такую цифру, которая отвечает потребностям и возможностям региона, — объяснил собеседник «ВМ».

Аналитик отметил, что предложенное ФАС повышение на 8,5 процента ниже уровня инфляции. Однако прямой связи здесь нет: индексация необходима для повышения рентабельности компании и увеличения выплат в бюджет государства, пояснил специалист.

По мнению Демидова, рост цен на газ в будущем сохранится.

— Думаю, что цены на газ сейчас вырастут, и допускаю, что в середине следующего года они тоже будут пересмотрены в сторону увеличения. Я не вижу на ближайшем отрезке десятилетия, что цены на ресурсы будут падать. Это связано с происходящим в мире энергопеределом. Не только в России будет такая тенденция, но и в мире, — заключил эксперт.