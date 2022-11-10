Bloomberg: Введение потолка цен на нефть из России указывает на слабость Запада

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Установление потолка цен на российскую нефть показывает слабость Запада и его зависимость от энергетических ресурсов России. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 10 ноября.

— К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти, — говорится в материале.

Автор добавил, что введение подобной меры показывает зависимость Запада от поставок российской нефти. Для получения ресурса страны готовы пойти на любые ухищрения.

Однако с введением потолка цен нужно быть предельно аккуратным. При слишком низкой стоимость сырье может пропасть с мировых рынков, что значительно усугубит ситуацию, передает РИА Новости.

Уже продолжительное время Евросоюз заявляет о желании ввести предельные цены на российскую нефть. Этот потолок является политическим рычагом, при помощи которого ЕС пытается добиться ответной реакции от России. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как это решение повлияет на экономику РФ и можно ли извлечь из него выгоду.