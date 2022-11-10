Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваем на участке Варшавского шоссе осуществляется в соответствии с графиком. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Варшавском шоссе, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживались в районе остановки «Стадион Труд» на Варшавском шоссе. Маршруты перечисленных маршрутов были временно изменены.

Накануне стало известно, что с 12 ноября будет восстановлено движение трамваев к станции метро «Сокол» по выходным после ремонта путей. Вместо этих трамваев пассажирам рекомендуют пользоваться компенсационным автобусом № 06, который ходит от метро «Сокол» до остановки «Братцево».

Кроме того, схема движения транспорта на юге Москвы изменится с 11 на 12 ноября примерно на полгода. Меры необходимы для создания приоритета для наземного городского транспорта, так как на Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля.