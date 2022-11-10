Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в четверг, 10 ноября.

— На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что благодаря активным действиям армии России и огню артиллерии попытка атаки была сорвана. В результате ВСУ потеряли до 90 человек из личного состава и пять единиц техники, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, российская армия осуществляет маневр по переходу на левый берег реки Днепр в строгом соответствии с планом.