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Главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в возрасте 78 лет

Евгений Белоусов
Общество
Главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в возрасте 78 лет
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Народный художник России, главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов ушел из жизни в 78 лет. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

— Ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, Станислав Бенедиктович Бенедиктов, — говорится в сообщении на сайте РАМТ.

Станислав Бенедиктов родился в Москве 8 июня 1944 года. С детства его воспитанием занималась бабушка, мать художника умерла, когда Бенедиктову было всего три года.

В 1973 году он окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова по специальности художник-живописец. Он также окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. Там же он преподавал несколько лет.

С 1980 года он стал работать в РАМТ. За более чем 40 лет работы он оформил больше 50 спектаклей театра. Художественный почерк Бенедиктова легко узнаваем, но неповторим. Его сценографические решения всегда вызывали восхищение зрителей.

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