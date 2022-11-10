Плющенко рассказал о желании восстановить тройной аксель к ближайшему шоу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в четверг, 10 ноября, заявил, что поставил перед собой задачу вновь исполнять аксель в три с половиной оборота.

— Я оцениваю свои выступления на юбилейном шоу неплохо, сейчас задал цель восстановить в 3,5 оборота аксель. Есть большое желание. Это для того, чтобы вдохновить самого себя. Сейчас говорю Веронике Жилиной (ученица Плющенко — прим. «ВМ»): «Будем с тобой соревноваться», — рассказал фигурист, которому на днях исполнилось 40 лет.

Плющенко также признался, что прежде всего хочет «вдохновить» самого себя. По словам спортсмена, он понял на недавней тренировке в Санкт-Петербурге, что может выполнить данный элемент, но для этого необходимо привести физическую форму в порядок, передает ТАСС.

До этого Евгений Плющенко пристыдил фигуриста и шоумена Алексея Ягудина за ошибки в подсчете медалей.

Он также заявил, что не собирается соревноваться с Ягудиным в рамках ледового шоу, потому что тот «не умеет кататься». В ответ на это ведущий «Ледникового периода» опубликовал фотографию, на которой привел статистику выигранных ими обоими медалей.