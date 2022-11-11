Рейс Emirates вернулся в Афины в сопровождении двух истребителей после сигнала от ЦРУ

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Рейс авиакомпании Emirates вернулся в четверг вечером, 10 ноября, в аэропорт Афин в сопровождении двух истребителей F-16 ВВС Греции после сигнала от ЦРУ. Об этом сообщил портал Newsbomb.

Уточняется, ЦРУ сообщило Греции, что на борту одного из двух рейсов Emirates летит мужчина арабского происхождения, которого подозревают в терроризме. Руководство аэровокзала немедленно приостановило полет одного рейса EK210, который направлялся в Дубай, еще до того, как он взлетел, и вызвало второй лайнер для возвращения.

Пассажирам первого рейса вскоре после посадки и во время руления воздушного судна к взлетно-посадочной полосе сообщили о технической проблеме с самолетом и вынужденном возвращении на стоянку. Их попросили высадиться, взяв с собой багаж, при этом был проведен обыск всех пассажиров, ничего подозрительного у них не обнаружили. Рейс проверили сотрудники антитеррористической службы и греческой разведки, и пассажиры повторно поднялись на борт самолета. Лайнеру дали разрешение на взлет.

Второй рейс, который направлялся в Нью-Йорк, уже находился над Мальтой, когда пилоту сообщили, что среди пассажиров может быть подозрительное лицо. Франция и Италия не разрешили самолету приземлиться в каком-либо своем аэропорту, поэтому лайнер взял курс на Афины. НАТО отдало приказ о взлете двух истребителей для сопровождения данного рейса. Самолет вернулся в афинский аэропорт в сопровождении двух истребителей F-16 Block52+.

В настоящее время начата проверка лайнера и его пассажиров.

7 ноября самолет из Стамбула совершил аварийную посадку в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту воздушного судна находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа.