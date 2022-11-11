Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рейс Emirates вернулся в Афины в сопровождении двух истребителей после сигнала от ЦРУ

Юлия Курганова
В мире
Рейс Emirates вернулся в Афины в сопровождении двух истребителей после сигнала от ЦРУ
Фото: Unsplash

Рейс авиакомпании Emirates вернулся в четверг вечером, 10 ноября, в аэропорт Афин в сопровождении двух истребителей F-16 ВВС Греции после сигнала от ЦРУ. Об этом сообщил портал Newsbomb.

Уточняется, ЦРУ сообщило Греции, что на борту одного из двух рейсов Emirates летит мужчина арабского происхождения, которого подозревают в терроризме. Руководство аэровокзала немедленно приостановило полет одного рейса EK210, который направлялся в Дубай, еще до того, как он взлетел, и вызвало второй лайнер для возвращения.

Пассажирам первого рейса вскоре после посадки и во время руления воздушного судна к взлетно-посадочной полосе сообщили о технической проблеме с самолетом и вынужденном возвращении на стоянку. Их попросили высадиться, взяв с собой багаж, при этом был проведен обыск всех пассажиров, ничего подозрительного у них не обнаружили. Рейс проверили сотрудники антитеррористической службы и греческой разведки, и пассажиры повторно поднялись на борт самолета. Лайнеру дали разрешение на взлет.

Второй рейс, который направлялся в Нью-Йорк, уже находился над Мальтой, когда пилоту сообщили, что среди пассажиров может быть подозрительное лицо. Франция и Италия не разрешили самолету приземлиться в каком-либо своем аэропорту, поэтому лайнер взял курс на Афины. НАТО отдало приказ о взлете двух истребителей для сопровождения данного рейса. Самолет вернулся в афинский аэропорт в сопровождении двух истребителей F-16 Block52+.

В настоящее время начата проверка лайнера и его пассажиров.

7 ноября самолет из Стамбула совершил аварийную посадку в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту воздушного судна находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа.

ЦРУ Греция Истребители Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте