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«Переобуются»: Джигурда предрек будущее Пугачевой и Галкина

Анастасия Колоскова
Общество
«Переобуются»: Джигурда предрек будущее Пугачевой и Галкина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известный российский актер Никита Джигурда заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин*, которые после начала специальной военной операции покинули Россию, изменят свое отношение к стране после того, как на Западе сменится власть.

— Не исключаю, что они «переобуются», как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет в том, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа, — отметил шоумен.

По мнению Джигурды, без российских энергоресурсов западные страны не смогут долго существовать, в связи с чем они будут стремиться любыми способами заключить мир. После этого, добавил он, многие покинувшие Россию люди изменят свое мнение и буду «просить прощения».

— И когда это случится, я призываю к милосердию, приводит слова актера «СтарХит».

Недавно Никита Джигурда рассказал, как ему в 2013 году предлагали принять участие в выборах на пост президента Украины. По словам актера, отказываться от предложения он не стал, однако из-за событий на Майдане так и не смог участвовать в выборах.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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