Москвичам помогут стать партнерами крупнейшего онлайн-сервиса доставки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московский центр занятости населения «Моя работа» и онлайн-сервис доставки «СберМаркет» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реализовываться проект по подбору самозанятых исполнителей для ретейл-платформы. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения города Александра Александрова.

— Все больше горожан, в особенности молодежь, стремятся работать в сегменте gig-экономики. Это проектное сотрудничество, предполагающее оплату по факту выполненных работ, — рассказала она.

Александра Александрова назвала среди преимуществ такого сотрудничества возможность совмещать работу и учебу, самостоятельное выстраивание рабочего графика и влияние на размер заработка.

По словам замглавы департамента, в Москве набирает обороты тренд на альтернативные формы занятости. С начала года при поддержке центра «Моя работа» статус самозанятого оформили более 11,5 тысячи москвичей, что в пять раз больше аналогичного показателя прошлого года.

С учетом этой тенденции служба занятости приглашает для сотрудничества маркетплейсы, агрегаторы и платформы, которые привлекают самозанятых. Сотрудники центра помогают получить статус самозанятого и стать партнерами сервиса доставки за один день, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном учебном центре «Профессионал» для москвичей доступно несколько десятков образовательных курсов. Большинство из них можно освоить онлайн. Некоторые программы обучения были открыты в этом году в связи с возросшим запросом на специалистов по работе с маркетплейсами.