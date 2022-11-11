Турция заявила о принятии Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств

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Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств, — приводит слова дипломата телеканал TRT Haber.

Северный Кипр — частично признанное государство (только Турцией — прим. «ВМ»), занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр.

В четверг, 3 ноября, глава турецкого МИД заявил, что Турция считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех оговоренных требований Анкары для вступления в НАТО. По его словам, Турция выступает за расширение и усиление Североатлантического альянса. Чавушоглу подчеркнул, что Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли необходимые изменения в законодательство, однако этих мер оказалось «недостаточно».

В ноябре прошлого года глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включена значительная часть российской территории. В «тюркский мир» вошли часть регионов юга РФ, Восточная Сибирь, Балканы, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, часть территорий Монголии и Ирана.