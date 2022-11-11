Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Турция заявила о принятии Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств

Араз Салехов
В мире
Турция заявила о принятии Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств
Фото: Unsplash

Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств, — приводит слова дипломата телеканал TRT Haber.

Северный Кипр — частично признанное государство (только Турцией — прим. «ВМ»), занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр.

В четверг, 3 ноября, глава турецкого МИД заявил, что Турция считает, что Швеция и Финляндия не выполнили всех оговоренных требований Анкары для вступления в НАТО. По его словам, Турция выступает за расширение и усиление Североатлантического альянса. Чавушоглу подчеркнул, что Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли необходимые изменения в законодательство, однако этих мер оказалось «недостаточно».

В ноябре прошлого года глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включена значительная часть российской территории. В «тюркский мир» вошли часть регионов юга РФ, Восточная Сибирь, Балканы, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, часть территорий Монголии и Ирана.

организация Реджеп Тайип Эрдоган Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте