Более 50 процентов поездов метро Москвы оснастили системами обеззараживания воздуха

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Системы обеззараживания воздуха установили в 58 процентах поездов метро Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 ноября.

— Уже в 58 процентах поездов метро есть система обеззараживания воздуха. Всего в метро работает более семи тысяч таких устройств — по два на вагон. Для обеззараживания используют безопасные ультрафиолетовые лампы. Облучение работает в закрытом контуре и не проникает в салон, поэтому для пассажиров это абсолютно безопасно. Еще есть воздушные фильтры — они удерживают мелкие частицы пыли, — отмечается в сообщении.

Системы обеззараживания есть в поездах новых серий «Ока», «Москва» и «Москва-2020». В каждом поезде установлены две климатические установки, которые очищают до 3300 кубических метров воздуха в час. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что системы обеззараживания уничтожают не менее 95 процентов вирусов и бактерий.

До этого сообщалось, что около 250 тысяч наклеек и плакатов обновили в метро Москвы. На плакаты добавили рисунки и графику, а наиболее важную информацию выделили красным цветом.