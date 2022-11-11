Рекордно теплый день пообещали москвичам 12 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Суббота, 12 ноября, станет рекордно теплой для столицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— 12 ноября в Москве будет установлен рекорд тепла! — отметил он.

Он пояснил, что в этот день ожидается абсолютный максимум для даты 12 ноября. В светлое время суток температура воздуха в Москве составит плюс 11–13 градусов, а в области столбики термометров покажут плюс 9–14 градусов.

— Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3 градуса, — заключил синоптик в своем Telegram-канале.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, с чем связаны температурные рекорды в столице. По ее словам, недавняя пасмурная погода в Москве объясняется антициклонами северного происхождения, в которых циркулировал прохладный воздух. Затем в столицу пришли циклоны, и она оказалась в теплом секторе.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.