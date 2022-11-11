Песков: В Кремле не жалеют о принятии Херсонской области в состав РФ

Фото: Администрация президента РФ

Кремль не жалеет о принятии Херсонской области в состав России, регион остается субъектом страны, никаких изменений не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 11 октября.

— Нет, (в Кремле — прим. «ВМ») не сожалеют... Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений, — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

До этого в Минобороны РФ сообщили о завершении переброски подразделений ВС страны на левый берег Днепра. По данным оборонного ведомства, на правом берегу реки не осталось ни солдат, ни военной техники и вооружения. Группировка заняла заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции. При этом всем гражданским лицам, также пожелавшим переправиться на левый берег реки, была оказана помощь в эвакуации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.