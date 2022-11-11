Средняя цена сделки с жильем на первичном рынке в Москве уменьшилась в сентябре на 7,3 процента

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В сентябре текущего года в столице снизилась средняя цена с жильем на 7,3 процента и составила 18,13 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

— По статистике уже зарегистрированных ДДУ в сентябре 2022 года средняя цена сделки при покупке квартиры в строящихся домах составила 18,13 миллиона рублей. По сравнению с августом (19,56 миллиона рублей) бюджет покупки по зарегистрированным ДДУ снизился на 1,4 миллиона рублей, или на 7,3 процента, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2021 году в сентябре средняя цена квартиры в новостройке была на уровне 17,77 миллиона рублей, что на 2,03 процента ниже текущего месячного показателя. При этом на рынке нежилых помещений в сентябре 2022 года средняя цена объекта выросла на 8,9 процента — с 17,4 миллиона в августе до 18,95 миллиона рублей.

В общей сложности в сентябре было зарегистрировано 813 договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов заявил, что в прошлом году данный показатель составил 26,9 процента, тогда в ЦФО оформили 41,5 тысячи переходов прав требования по ДДУ.

Напомним, что столичное управление Росреестра с января по сентябрь поставило на кадастровый учет более 7,2 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель на 26,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.