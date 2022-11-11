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«Мисс Максим 2012» Гурину задержали в центре столицы с поддельными водительскими правами

Степан Жирнов
Происшествия
«Мисс Максим 2012» Гурину задержали в центре столицы с поддельными водительскими правами
Фото: vk/gurinakarinaa

Карину Гурину, которая отметилась как «Мисс Максим 2012», задержали в центре столицы с поддельными правами, когда она ехала за рулем Porsche Cayenne. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

По предварительным данным, девушку остановили сотрудники ГИБДД во время ее очередного визита в Россию. 31-летняя модель сама сообщила о том, что права поддельные. Теперь она находится под подпиской о невыезде, сообщил Telegram-канал Mash.

Модельным бизнесом Гурина занималась давно, и выигрывала различные конкурсы еще в 2009 году, но для отечественной публики она стала заметна после появления на обложке журнала «Максим» в 2012 году. С тех пор женщина уехала жить в Европу, лишь иногда посещая Россию.

Другое происшествие на дороге со знаменитостью произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова стала участницей ДТП, в результате которого погибла местная жительница.

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