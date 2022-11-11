«Нацист с обложки»: в Сети возмутились поведением экс-посла Украины Мельника

Фото: Youtube / Jung & Naiv

Публикация экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен во время пробежки в Киеве, вызвала критику со стороны пользователей Twitter.

— Ты действительно ничего не замечаешь, нацист с обложки? — задался вопросом один из читателей.

Пользователи посчитали, что подобные посты неуместно выкладывать на всеобщее обозрение в то время, когда в стране происходит конфликт.

— Нельзя отрицать отсутствие интеллекта у этого самовлюбленного Мельника, особенно когда он играет роль дурака украинской нации во главе с комиком (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь обвинил экс-дипломата в причастности к разрушению Украины.

До этого Мельник эмоционально отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в ВСУ. Он не стал отвечать, назвав Die Linke «бесчеловечной и ужасной» партией, а саму женщину — «бессовестной». Позже немецкий политик сообщила, что Мельник внес ее аккаунт в соцсети в черный список.