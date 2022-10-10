Украинский дипломат разозлился после вопроса о желании его сына вступить в ВСУ

Фото: Youtube / Jung & Naiv

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник агрессивно отреагировал в социальной сети Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Немецкий политик утверждает, что молодой человек продолжает учиться в ФРГ.

— Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу? — поинтересовалась Гюйылдар.

Дипломат не стал отвечать, назвав Die Linke «бесчеловечной и ужасной» партией, а саму женщину — «бессовестной».

— Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи, — написал Мельник.

Позже немецкий политик сообщила, что украинский дипломат внес ее аккаунт в соцсети в черный список, передает РИА Новости.

3 октября сообщалось, что Мельник обматерил Маска после предложенного им плана мира между Украиной и Россией. До этого Маск предложил варианты разрешения ситуации на Украине. По его словам, для урегулирования конфликта нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, а также сохранить Крым в составе РФ.