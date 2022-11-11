В Минэкономразвития оценили решение США о лишении экономики России рыночного статуса

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Решение США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой носит политический характер и является предвзятым. Об этом заявил представитель Минэкономразвития в пятницу, 11 ноября.

— Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США, — отметил он.

По мнению представителя ведомства, решение США является нелогичным, так как для практического его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на рынок США, пишет РИА Новости.

11 ноября в американском Минторге заявили, что власти США решили лишить экономику России статуса рыночной. Уточняется, что это позволит США «в полную силу» применять антидемпинговоезаконодательство в отношении страны.

После 24 февраля на Западе постоянно говорят о «крахе российской экономики». Но беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».