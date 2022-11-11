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Метро Москвы и Мосгортранс стали лауреатами премии «Транспортная безопасность России — 2022»

Евгений Жуков
Город
Метро Москвы и Мосгортранс стали лауреатами премии «Транспортная безопасность России — 2022»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичный метрополитен и Мосгортранс стали лауреатами Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2022». Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Поздравляем Мосгортранс и Московский метрополитен с заслуженной наградой. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы используем самые современные технологии, обеспечивающие безопасность поездок миллионов москвичей, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, метро Москвы завоевало первое место в номинации как лучший метрополитен, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности. В свою очередь Мосгортранс стал лучшим перевозчиком автомобильного транспорта, реализовавшим требования в области обеспечения безопасности пассажиров.

Кроме того, награды удостоился инспектор досмотровой зоны на станции «Красногвардейская» Иван Корнеев, который за три года выявил свыше 1,4 тысячи запрещенных к провозу предметов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что безопасность пассажиров является приоритетом Дептранса.

Транспорт Награды Максим Ликсутов Москва
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