«Фотоловушка» зафиксировала орешниковых сонь в ТиНАО

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Фотоловушка» городского департамента природопользования и охраны окружающей среды поймала в свой объектив орешниковых сонь в ТиНАО. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Орешниковые сони включены в Красную книгу Москвы под 4-й категорией редкости. Маленький осторожный зверек живет преимущественно в кронах деревьев и ведет ночной образ жизни, поэтому заметить его — большая удача, — говорится в сообщении.

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Данный вид относится к семейству Соневых, включающего в себя 28 видов грызунов. Их главной особенностью является длительная и глубокая зимняя спячка, а внешне они похожи одновременно на хомяка и миниатюрную белку, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно эксперты столичного Комплекса городского хозяйства подсчитали количество ежей в лесах Москвы. Как оказалось, всего ежей больше тысячи.

В черте города ежи обитают в парках «Москворецкий», «Жулебинский», «Зеленоградский», а также в Терлецком и Измайловском лесопарках.