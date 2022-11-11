Замглавы комитета ТПП по экологии Чернина арестовали в Москве

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Басманный суд арестовал зампредседателя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию и экологии Сергея Чернина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 11 ноября.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чернину Сергею Яковлевичу, подозреваемому по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Чернина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят предприниматели Дмитрий Сучков и Валерий Меркулов.

До этого стало известно, что ректора ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет» Михаила Балыхина арестовали по подозрению в мошенничестве.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».