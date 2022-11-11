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Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между пенсионеркой и ее дочерью в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между пенсионеркой и ее дочерью в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о конфликте между пенсионеркой и ее дочерью в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 ноября.

— Ранее в эфире одного из телеканалов был опубликован сюжет, в котором сообщалось, что дочь пожилой женщины якобы пытается завладеть квартирой в центре Москвы, признав пенсионерку недееспособной. Также в сюжете говорилось, что молодая женщина ранее избивала пенсионерку, — говорится в сообщении.

Руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено провести процессуальную проверку по данному факту и предоставить доклад по ее результатам.

Другая афера, которую пытались провернуть ради квартиры, завершилась неудачей в столице. Мужчина женился на умершей старушке, чтобы завладеть наследством.

Инцидент произошел в июле 2015 года. Один из подозреваемых узнал о смерти женщины, у которой не было наследников, но была квартира на улице Инессы Арманд стоимостью 11,6 миллиона рублей. Он подговорил своего знакомого выступить в качестве мужа усопшей, чтобы завладеть недвижимостью.

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