Эксперт Закарян назвал способ проверить, шпионит ли за владельцем смартфон

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Есть много программ, которые могут передавать информацию со смартфона третьим лицам. Это может быть местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Об этом сообщил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

Он рассказал, что это можно заподозрить по следующим признакам: неожиданный перегрев гаджета, необъяснимый рост потребления интернет-трафика и быстрый разряд аккумулятора.

Для того, чтобы узнать наверняка, не идет ли неожиданная переадресация с устройства, нужно ввести команду *#21#, сообщил эксперт.

Также, по словам Закаряна, стоит внимательно следить, не появились ли программы-шпионы, которые были установлены без ведома владельца смартфона. Ведь сейчас опытному мошеннику достаточно подключиться дистанционно, чтобы узнать конфиденциальную информацию, предупредил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт Шамиль Магомедов назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают смартфон. По его словам, для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.