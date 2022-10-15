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Приметы и советы

Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают смартфон

Юлия Курганова
Общество
Эксперт назвал способы, при помощи которых мошенники прослушивают смартфон
Фото: depositphotos

Почти каждый, у кого имеется смартфон, рискует столкнуться со слежкой. Об этом сообщил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Он рассказал, что мошенники могут не только украсть личные данные, но и установить на смартфон прослушку. Для этого они незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.

— Нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников, — отметил эксперт.

Еще один способ — подключиться к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого мошенникам нужен только номер телефона жертвы.

Чтобы избежать взлома мобильного устройства, Магомедов порекомендовал установить антивирус, внимательно следить за активными приложениями в гаджете и удалять те из них, которые вызывают подозрение, передает агентство «Прайм».

Эксперт Денис Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон. По его словам, существует несколько признаков, указывающих на прослушку через смартфон: быстрый расход заряда батареи, самостоятельное включение различных функций, в том числе микрофона и видеокамеры, а также произвольный запуск программ в фоновом режиме.

Смартфоны Эксперты прослушка Мошенничество
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