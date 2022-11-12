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Telegraph: Великобритания и ЕС хотят изолировать делегацию России на саммите G20

Юлия Курганова
В мире
Telegraph: Великобритания и ЕС хотят изолировать делегацию России на саммите G20
Фото: shutterstock

Европейский союз и Великобритания хотят изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления на грядущем саммите стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщило британское издание Telegraph, ссылаясь на источники.

— Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы показать очень убедительно, что международное сообщество думает о незаконных действиях России на Украине. Это означает также препятствовать их встречам с главой МИД России Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда РФ выступает, — заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Европейцы хотят дать понять российским коллегам, что любые переговоры должны вестись на условиях, которые приемлемы для Киева.

В статье отмечается, что ФРГ, Франция, Италия и Испания будут содействовать изоляции России, а Китай не станет этого делать. По мнению источников, есть опасения, что Москва и Пекин попытаются смягчить совместное заявление стран.

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение президента РФ Владимира Путина об отказе от участия в саммитах «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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