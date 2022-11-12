Освобожденный из плена боец ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ

Фото: gur.gov.ua

Самыми жестокими в обращении с военнопленными были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые били пленников. Об этом сообщил освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.

— Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок на голову, наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь «Крымский загар» как минимум, а потом по проступкам, — рассказал он.

Российский военный объяснил, что «крымским загаром» называют сильный удар по спине, после которого остается гематома. По его словам, сотрудники СБУ конвоировали пленных, заставляя их идти в полусогнутом состоянии с руками за спиной, защититься от «крымского загара» в этом положении невозможно.

— СБУшники были всегда в масках. На дознаниях они не против тебя побить, это как часть их работы, держать в напряжении, напрячь, запугать. Тем, кто что-то недоговорил на допросе, привязывали к ним провода, пропускали электричество, — цитирует Клинова РИА Новости.

Он добавил, что на фоне такого жестокого обращения СБУ намного мягче выглядели сотрудники судебного конвоя, потому что они не били пленных.

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских солдат, попавших в плен, током по несколько часов — до появления сильных ожогов и синяков. Об этом сообщили освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.