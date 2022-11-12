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Сергей Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит

Юлия Курганова
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Сергей Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень, где в воскресенье, 13 ноября, примет участие в Восточноазиатском саммите.

Восточноазиатский саммит — это платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между странами. Этот формат учредили в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе пятого Восточноазиатского саммита в 2010 году в Ханое.

Нынешний визит главы российского МИД в Камбоджу второй за полгода, до этого он приезжал в Пномпень на министерскую встречу. После Камбоджи Лавров полетит на индонезийский остров Бали, где будет представлять РФ на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября, передает РИА Новости.

3 ноября Лавров прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По прибытии он провел встречу со своим эмиратским коллегой, шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Сергей Лавров международный саммит МИД РФ
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