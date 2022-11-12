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Британцы возмутились требованием премьера Австралии Альбанезе к Путину

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Британцы возмутились требованием премьера Австралии Альбанезе к Путину
Фото: Администрация президента РФ

Зрители британского Sky News возмутились в Twitter требованием премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот отступил в вопросе Украины.

— Альба, ты правда думаешь, что Путин тебя боится? Серьезно? — написал Raoul Robert Harter.

При этом пользователь под псевдонимом OldSchool пошутил, что «Путин в ужасе» от требования Альбанезе. Кроме того, пользователь под ником Antonios Symeonakis назвал австралийского премьера «марионеткой США».

Накануне пользователи Twitter возмутились поведением экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. Поводом для критики стала публикация фото, где он запечатлен во время пробежки в Киеве.

Пользователи посчитали, что подобные посты неуместно выкладывать на всеобщее обозрение в то время, когда в стране происходит конфликт.

Помимо этого, на просторах Сети резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о переговорах с Россией. Пользователи американских социальных сетей считают, что слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез, поскольку его позиция полностью зависит от действий Вашингтона.

Украина Австралия Россия Владимир Путин
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