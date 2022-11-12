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Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца

Араз Салехов
Общество
Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Регионы России получили поручение сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарств. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов, — отметил он.

Глава ведомства добавил, что производство отечественных препаратов наращивается высокими темпами. Также министр заверил, что каких-то отказов или больших угроз в связи с периодическими задержками зарубежной продукции не наблюдается, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, смогут ли азиатские лекарства заменить западные на российском рынке. Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова заявила, что лекарственные препараты из Индии давно успешно продаются в России.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «ВМ», можно ли заменить одни антибиотики другими, если нужного лекарства нет в аптеке.

По ее мнению, дефицит любых лекарств — вредное явление, которое должно предотвращаться в короткие сроки. Однако антибиотик, который находится в недостатке, можно заменить на альтернативный.

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