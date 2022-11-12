Семейную пару с четырехлетним сыном зарезали в Пермском крае

Фото: depositphotos

В городе Осе в Пермском крае обнаружили тела двух супругов и их четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает газета «Известия» в субботу, 12 ноября.

Согласно данным издания, убийство произошло 10 ноября. В начале был найден труп мужчины, после чего правоохранительные органы установили его личность и направились по месту жительства жертвы.

Как оказалось, в его квартире полиция обнаружила тела ребенка и его матери — они также были зарезаны. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщают «Известия».

11 ноября во время семейной ссоры женщина зарезала своего возлюбленного на юго-западе столицы. Между семейной парой произошел конфликт, в разгаре которого женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину в грудь.

До этого житель Москвы связал и задушил бывшего ухажера своей сожительницы. Тело погибшего обнаружил грибник и обратился в полицию.