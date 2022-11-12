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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Евгений Жуков
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно
Фото: shutterstock

Автомобильное движение по Крымскому мосту досрочно возобновили после ремонтно-восстановительных работ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации

— Сегодня в 14:30 по московскому времени, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автобусов и автомобилей по Крымскому мосту, приостановленное ранее из-за ремонтно-восстановительных работ, — передает Telegram-канал «Минтранс России».

На текущий момент проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузовиков его откроют не раньше декабря.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

«Вечерняя Москва» выяснила, сколько времени может потребоваться на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей сооружения его ремонт может занять около двух месяцев.

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